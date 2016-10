Clinton on kindel, et FBI juurdlus teda süüdi ei mõista

«Ameerika rahvas väärib, et nad saaksid viivitamatult teada kõik faktid,» ütles presidendivalimiste soosik esimeses kommentaaris pärast FBI teadet juurdluse taasavamisest. «On esmatähtis, et büroo selgitaks igasuguse viivituseta, millega on tegemist.»

«FBI direktor James Comey ütles, et ei tea, kas kõnealused elektronkirjad on tähtsad või mitte,» lausus Clinton. «Ma olen kindel, et millega ka tegemist poleks, ei muuda see juulikuist otsust,» lisas ta.

FBI teavitas eile USA seadusandjaid, et on avanud uue juurdluse seoses Clintoni elektronkirjavahetusega. Direktor Comey sõnul kavatseb agentuur välja selgitada, kas uutes avalikuks tulnud e-kirjades on salajast informatsiooni. Ühtlasi antakse hinnang nende tähtsuse kohta uurimisele.

New Yorgi börsid pöörasid pärast teadet uuest juurdlusest Clintoni elektronkirjavahetuse osas langusse