Moskva: Vene-Egiptuse lendude jätkumine sõltub Egiptusest

«Me kõik mäletame 2015. aasta 31. oktoobri traagilisi sündmusi. Me teeme Egiptuse poolega praegu aktiivselt koostööd, jõustamaks põhjalikku lennundusohutuse kava kolmes Egiptuse suurimas lennujaamas. Valdavalt on see jõustatud. Järele on jäänud paar protseduuri, mis tuleb lõpule viia. Nendest peamine on automatiseeritud biomeetriline tuvastussüsteem, millega kontrollida isikute ligipääsu steriilsele alale,» ütles Vene transpordiminister Maksim Sokolov.

Egiptusel tuleb anda aru iga lennujaama valmidusest, sõnas Sokolov. Seejärel teostavad omapoolse kontrolli Vene spetsialistid. Sokolovi sõnul loodab ta protseduuridega lõpule jõudmist selle aasta lõpuks. Lõpliku otsuse lendude jätkumise kohta langetab Vene juhtkond.

Venemaa keelas alates 2015. aasta 6. novembrist lennud Egiptusesse. Reisikorraldajatel ja -agentuuridel soovitati lõpetada reiside müümine. Otsus võeti vastu pärast seda, kui Kogalõmavia lennuki A321 Egiptuses Siinail allakukkumise põhjuse põhiversiooniks osutus pardal toimunud pommiplahvatus. Keelati reisid nii Punase mere kuurortitesse kui ka Kairosse.