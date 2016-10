Uuring: iga kümnes Göteborgi kooliõpilane toetab äärmuslikku ideoloogiat

«Ma olin tulemusi nähes täiesti šokeeritud. Ma oleks arvanud, et see näitaja on ehk üks protsent. Ma olen täiesti sõnatu,» lausus ühingu projektijuht Guluzar Tarhan Selvi Rootsi ajalehele Göteborgs-Posten.

Rootsi valitsuse vägivaldse äärmusluse vastase tegevuse koordinaator sõnas aga, et ei ole tulemust nähes sugugi üllatunud.

«Uuring korraldati piirkonnas, mille kohta me teame, et sealt on reisinud inimesed Süüriasse, et ISIS-ega liituda,» ütles Hillevi Engström, kelle sõnul on hea, kui äärmusluse kohta tuleb päevavalgele rohkem informatsiooni.

«Tuleb vaadata faktidele otsa ja algatada varajane ennetustöö ning kõnelda koolides kõigi inimeste võrdsest väärtusest ja inimõigustest. Paljud inimesed tunnevad, et nad ei kuulu ühiskonda,» lisas Engström.

Rootsi parlamendiliige Robert Hannah, kes kasvas üles Göteborgi idaosas sõnas, et uuring kinnitab seda, mida kõik juba niigi teadsid - Göteborg on üks kõige segregeerunumaid linnu Euroopas.

«Mõnedes linna segregeerunud linnaosades veenavad radikaalsed islamistid, et ISISe genotsiid kristlaste ja jeziitide vastu on õige ja et terrorism on hea asi. Nende linnaosade koolides kuuleb igapäevaselt religioosset slängi. Näiteks sõna «kaffir», mis on halvustav mõiste, mida kasutavad ISIS ja teised terroriorganisatsioonid. Ning mõned inimesed tõsimeeli arvavad, et need, kes on läinud ja ISISega liitunud, on kangelased,» lisas Hannah.

Küsitlus viidi läbi 1200 12-18 aastase kooliõpilase seas Göteborgi sotsiaalselt ja majanduslikult mahajäänumates piirkondades. Vastanutest 11 protsenti teatasid, et tunnevad poolehoidu äärmusrühmituste suunal ja 13 protsenti ülejäänutest vastas, et teavad inimesi, kes nii mõtlevad.