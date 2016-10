Läti kõrge kaitseametnik: Venemaa tahab meid lüüa enne lahingut

«Minu arvates on meil seda kõige raskem mõista,» nentis Garisons, meenutades, et Euroopa Liidus tavaliselt ei taheta väga asjade sõjalisest küljest rääkida. See on teravas kontrastis Venemaa suhtumisega, kus sõjaliste vahendite poliitiliste eesmärkide edendamiseks pruukimise lävend on üsna madal.

«Minu arvates on suur küsimus, kuidas teha meie ühiskonnad pideva surve suhtes vastupidavaks,» lausus Garisons, täpsustades, et mõtleb Venemaalt tulevat propagandat, psühholoogilisi rünnakuid ja sõjalise jõu näitamist.

«Ma olen veendunud, et asjad lähevad veel hullemaks,» tunnistas Garisons. «Nad tahavad meid lüüa enne lahingut. Nad tahavad meid psühholoogiliselt murda.»

Läti kõrge kaitseametniku sõnul häirivad Venemaad seetõttu ka vastavad vastuloosungid NATO poolelt. «Loomulikult neile ei meeldi narratiiv, et meie kaitseme oma riiki. Ja loomulikult me kaitsemegi,» jätkas Garisons.

«Praegu toime tulemiseks on ainus võimalus minna tagasi traditsioonilise totaalkaitse kontseptsiooni juurde,» leidis Garisons. Ta arvas, et kui kõik Läti kodanikud riigikaitses osaleksid, oleks nende elu turvaline.

Garisons osales arutelupaneelis teemal «Vastupidavus: totaalkaitse tagasitulek?». Totaalkaitse pooldaja oli ka samal arutelul esinenud eelmine Rootsi kaitseväe juhataja kindral Sverker Göranson. Tema sõnul tuleks praegu rääkida totaalkaitse versioonist 3.0.

Sarnaselt Garisonsile pööras Göransongi tähelepanu Gerassimovi doktriini osale, kus eesmärgiks seatakse vaenlase murdmine ühtki pauku tegemata.

«Põhimõtteliselt on praeguse olukorra põhjustanud Venemaa poliitiline ja sõjaline käitumine,» lausus Rootsi endine kaitseväe juhataja. Praeguse reaalsusega tasub tema hinnangul harjuda, sest see jääb meid ümbritsema ilmselt nähtavaks ajaks.

«See on pigem maraton kui sprint,» nentis Göranson.