Rinkēvičs: Läti-Kanada kaitsekoostöö tõttu tihenevad suhted ka mujal

Rinkēvičs ja Kanada kaitseminister Harjit Singh Sajjan vahetasid eile vaateid NATO Varssavi tippkohtumisel langetatud otsuste jõustamise kohta.

Läti välisminister tänas Kanadat otsuse eest juhtida Lätti saadetavat lahingugruppi, öeldi välisministeeriumi teates täna. Samuti tänas Rinkēvičs Albaaniat, Itaaliat, Poolat ja Sloveeniat valmiduse eest saata Lätti ka oma väekontingent.

NATO otsustas juulis Varssavi tippkohtumisel saata Baltimaadesse ja Poola liitlasvägede pataljonid. Eestisse saabuvat pataljoni hakkab juhtima Suurbritannia, Lätti saadetavat üksust Kanada, Leetu paigutatavat pataljoni Saksamaa ja Poola saadetavat üksust USA.

Sajjani kinnitusel on Kanada julgeolek Euroopa partneritega tihedalt seotud. Ottawa peab üksuste saatmist Lätti panuseks mitte ainult NATO, vaid ka Kanada julgeolekule, lisas minister.

Rinkēvičs väljendas heameelt Kanada ja Euroopa Liidu vabakaubandusleppe (CETA) allkirjastamise suhtes. Lepe loob tihedamad sidemed EL-i ning Kanada vahel ka liitlaste julgeolekualase koostöö osas, ütles Läti minister.

Kaitseministrid olid kohtumisel ühel meelel, et Venemaa laienevate sõjaliste sammude kontekstis on oluline pidada Moskvaga eskaleerumise vältimiseks konstruktiivset dialoogi.

Lisaks lepiti kokku, et Kanada sõdurite saabumisel ja Lätis viibimisel on oluline pidada ühiseid avaliku diplomaatia üritusi, et näidata liitlasvägede kohalolekust tulenevaid häid külgi.