Vene Balti laevastiku laevarühma tugevdati sel nädalal kahe väikese raketilaevaga Zeljonõi Dol ja Serpuhhov. Alused tulid üle Musta mere laevastikust.

Ries selgitas, et konflikti korral saavad Kalibr-tüüpi rakettidega varustatud korvetid sulgeda Läänemere välisriikide sõjalaevadele. Eksperdi sõnul soovis Moskva laevade saatmisega Kaliningradi demonstreerida seda võimekust.

Juba möödunud talvel hoiatas USA Euroopa maavägede ülem Ben Hodges, et Venemaal on Kaliningradi oblastis tõsiselt võetav juurdepääsu ja tegevusvabaduse takistamise võimekus (A2/AD ehk anti-access, area denial), mis tõkestaks Balti riikidele saadetava NATO abijõudude saabumise.

Serpuhhov ja Zeljonõi Dol on projekti 21631 neljas ja viies laev, mis anti Musta mere laevastikule üle 2015. aasta lõpus. Selle projekti järgi ehitatud kolm esimest laeva kuuluvad Kaspia flotilli. Kõik need on ehitatud Zeljonõi Doli laevatehases ja suudavad korraga kaasa võtta kaheksa raketti Kalibr-NK või Oniks.