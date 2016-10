Briti mõttekodalase arvates ei peaks Brexiti-häält arvestama

Teadmatus ühelt ja valed teiselt poolt, ütles Cooper Briti valimiskampaania ajal toimunu kohta täna lõppenud Riia konverentsi viimasel arutelul teemal «Mida näeme me Euroopa korra tulevikus».

«Mina ei saa aru, miks me peaksime referendumi tulemust austama,» kommenteeris britist mõttekodalane võimalust, et Ühendkuningriigi parlament võiks EList lahkumisele pidurit tõmmata.

Kui vestlus tüüris poliitikute ja valimissüsteemide kvaliteedi juurde, märkis Cooper, et on päris halb, kui europarlamendis esindavad rahvast inimesed, kes ei saa ise EList aru. «Ühendkuningriigis käsitletakse europarlamendi valimisi kui vabasid valimisi, kus võib valida kedaiganes, sest see ei mõjuta kedagi,» nentis ta.

«Kui sa küsid lolli küsimuse, saad sa lolli vastuse,» resümeeris Cooper.

Debatti juhatanud Brookingsi mõttekoja vanemteadur Constanze Steinmüller meenutas seepeale, et vasak- ja parempoolseid äärmusparteisid saadavad europarlamenti valijad üle Euroopa. «Kus nad saavad suurt palka ja teevad üsna vähe,» nentis ta.

«Referendum on väga kehv võimalus otsuse langetamiseks,» rõhutas Cooper arutelu lõpuosas. Ta meenutas, et näiteks surmanuhtluse küsimuse rahvahääletusele panemist välditakse, sest kõik teaksid tema sõnul, mis tulemuseks oleks. Sestap on tema hinnangul absurdne panna ka referendumile nii keerukas küsimus nagu Euroopa Liit, mida pole viimased 40 aastat suudetud rahvale selgitada.

