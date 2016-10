Üks anonüümsust palunud Kremli ametnik rääkis selle loo Bloombergile sel nädalal Šotšis toimunud Valdai diskussiooniklubis pärast seda, kui talt küsiti, miks Vene meedia on viimastel nädalatel puhunud üles sõjahüsteeria.

Riigiametniku sõnul teavitati kabinetiistungil Putinit kõrge riskiga juhtumist Mustal merel, kus Vene sõjalennukid lendasid Ühendriikide alusest ohtlikult lähedalt mööda. Kui mõned laua taga rõõmustasid uudise üle ja hüüdsid «Paras neile!», siis Vene president olevat nad otsustavalt vaigistanud. «Kas te olete hulluks läinud?» olevat Putin neilt küsinud.

Venemaa välis- ja kaitsepoliitika nõukogu esimehe Fjodor Lukjanovi arvates tahtis Kremli heaks töötav riigiteenistuja öelda, et Putin ei ole radikaalne ja püüab hoida vaos neid, kes suruvad teda rohkem tegudele. Ka Vene riigipea pikaajalised toetajad on juba pikemat aega väitnud, et endine KGB agent on Moskva standardite järgi võrdlemisi mõõdukas.

Millisest vahejuhtumist käis valitsusistungil jutt, ei ole siiani teada.

Väärib märkimist, et sarnaseid idanaabri jõudemonstratsioone on nähtud ka Läänemerel. Sel kevadel tekitas Kremli ja Washingtoni vahel pingeid, kui Vene sõjalennukid tegid Läänemerel seilanud USS Donald Cooki kohal agressiivseid ülelende. Ühel juhul lendas Vene Su-24 rünnakut simuleerides umbes üheksa meetri kõrguselt üle laeva.

Kui sõjalaeva komandör Charles Hampton sõnas hiljem Leedu ajakirjanikele, et Vene sõjalennukite manöövrid Ühendriikide laevastiku aluse kohal Läänemerel ei vasta rahvusvahelistele standarditele, siis Kreml oli vastupidisel seisukohal.

Isake tsaari karmid sõnad

Suure tõenäosusega vastab eelpool kirjeldatud Kremli ametniku jutt tõele, sest rahva seas isake tsaari kuvandit kandva Putini lemmikväljend alluvatega hurjutamisel on tõepoolest «Kas te olete hulluks läinud?». Seda tõendavad mitmed lausa televisioonis otse-eetris ülekantud kohtumised ametnikega.

Paar näidet:

Episood 1.

Möödunud aasta talvel suleti Venemaal mitmes regioonis rahapuudumise tõttu linnalähedaste elektrirongide liiklus. Putin oli presidendi nõupidamisel valitsuse liikmetega Novo-Ogarjovos vihane ja nõudis asepeaminister Arkadi Dvorkovitšilt nii selgitusi kui ka lahendusi.

«Kas meil transpordiministeeriumi ei olegi, või mis? Minu arust kureerite teie seda valdkonda. Mis toimub? Me saame aru, kui tõsine on asi. See pole ju mingi üks ära jäetud bussiliin, vaid regioonides ei käi enam elektrirongid. Kas te olete hulluks läinud, või mis?» küsis Putin Dvorkovitšilt.

Episood 2.

2013. aastal tegi Venemaal lihtrahvale muret kommunaalkulude pidurdamatu tõus. Inimesed olid vihased. Tulekahju tõttas kustutama jälle Putin, kes kohtus toonase regionaalarengu ministriga Igor Sljunjajeviga (2014. aastast on mehe perekonnanimi Albin - toim).

«Kui rääkida kommunaalteenuste maksumusest, siis praktika näitab, et reguleeritud tariifi ja reaalpalga vahel puudub vastastikune seos,» selgitas minister presidendile olukorda.

«Kuulge, mida te ajate mulle? Inimesi ei huvita see üldse. Millest te räägite praegu?» küsis Putin rahulolematult. Vene riigipea soovitas ministrile minna rahvale selgitama, miks on aastavahetusega kommunaalteenuste hind teinud suure hüppe. «See on Peterburis ja mõningates regioonides. Aga Murmanskis on see üksikutes piirkondades tõusnud lausa 200 protsenti. Kas te olete hulluks läinud?»