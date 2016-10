Islandi valimistel saatis edu Piraadipartei juhitud koalitsiooni

RUV prognooside kohaselt saab Piraadipartei 12 esindajat 63-kohalisse parlamenti ja koalitsioon kokku 32 kohta.

Piraadipartei 12 kohta tõstaksid partei suuruselt teiseks erakonnaks parlamendis.

Islandi neli opositsiooniparteid teatasid neljapäeval kokkuleppest koalitsiooni moodustamiseks laupäevaste erakorraliste valimiste järel.

Eliidivastane Piraadipartei, Vasakpoolsete ja Roheliste Liikumine, sotsiaaldemokraadid ja tsentristlik Helge Tulevik teatasid ühisavalduses, et nelja erakonna koostöö "oleks selge alternatiiv praegustele valitsusparteidele ja tekitaks Islandi ühiskonna jaoks uue võimaluse".

"Selle põhjal usume, et on piisavalt põhjust uurida enamusvalituse moodustamise võimalusi, kui me saame eelseisvatel valimistel selleks volitused," seisis ühisavalduses.

Islandit valitseb praegu paremtsentristliku Progressipartei ja parempoolse Iseseisvuspartei koalitsioon.

Piraadipartei toetus ulatus aprillis "Panama paberite" skandaali kõrghetkel 43 protsendini. Skandaali tõttu oli sunnitud ametist lahkuma peaminister David Gunnlaugsson.

Lekkinud maksudokumendid näitasid, et Islandi peaminister ja tema abikaasa Anna Sigurlaug Palsdottir kasutasid maksuparadiisi ettevõtet miljoniliste investeeringute varjamiseks. Lekitatud dokumentide kohaselt ostsid Gunnlaugsson ja tema abikaasa 2007. aasta detsembris Briti Neitsisaartel firma Wintris Inc. 2009. aastal müüs peaminister oma osaluse ühe dollari eest abikaasale.

Gunnlaugsson ei deklareerinud 2009. aastal paremtsentristliku Progressipartei ridades parlamenti pääsedes osalust firmas.

2013. aasta üldvalimistel ületas Piraadipartei 5,1-protsendise toetusega napilt valimiskünnise ja sai parlamendis kolm kohta. Erakonna peaeesmärk on enda sõnul purustada riigi vana poliitiline kaardivägi.