Itaalia keskosa raputas taas tugev maavärin, paljud majad on rusudes

Reutersi andmetel asus maavärina epitsenter Perugia linnast 68 kilomeetri kaugusel, 132 kilomeetrit Roomast kirdes ning mavärina magnituud oli 7,1. Hiljem täpsustati, et USA geoloogiakeskuse väitel oli magnituudiks 6,6 ning Saksa seismoloogide sõnul 6,5.

Hirmunud linnakodanikud jooksid kell 7.40 kohaliku aja järgi hoontest välja väljakutele ja tänavetele, vahendas BBC.

No immediate reports of casualties from 6.6 magnitude earthquake in Italy. pic.twitter.com/jtN0jUwwrA