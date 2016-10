Maavärin leidis aset kell 7.40 kohaliku aja järgi. Selle kese asus väikese mägilinna Norcia lähedal, kuid tõukeid oli tunda ka pealinnas Roomas ja 300 kilomeetri kaugusel Veneetsias.

USA geoloogiakeskuse väitel oli maavärina magnituudiks 6,6, Saksa seismoloogide sõnul 6,5.

Hirmunud linnakodanikud jooksid kell 7.40 kohaliku aja järgi hoontest välja väljakutele ja tänavetele, vahendas BBC.

Italy #earthquake - 6.6 quake hits near Norcia - Injuries, no deaths - Buildings damaged https://t.co/73VTtJisCw pic.twitter.com/6T88zUoObZ

No immediate reports of casualties from 6.6 magnitude earthquake in Italy. pic.twitter.com/jtN0jUwwrA