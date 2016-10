Intsident leidis aset «Guillaume Telli» etenduse vaheajal ning selle tõttu kutsuti kohale päästeüksused.

Mitmed publikuliikmed tunnistasid politseile, et üks mees oli rääkinud, et on kohal eesmärgiga visata õhku oma sõbra tuhastatud säilmed. Isik on kindlaks tehtud ja võimud üritavad teda leida.

New York on peale 2001. aasta 11. septembri sündmusi võimalike ohtude osas äärmiselt valvas ning tundmatu aine õhku paiskamise tagajärjel maja ka evakueeriti. Nii päevase etenduse neljas vaatus kui õhtune etendus jäeti ära.

Linna politsei asekomandöri John Milleri sõnul rikub tuha puistamine orkestriliikmete peale küll avalikku korda, kuid ta ei usu, et selle taga oli kuritegelik kavatsus.