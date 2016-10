Süüria mässulised jätkavad rünnakut Aleppo lääneosas

Süüria valitsus süüdistas opositsioonivõitlejaid ka mürkgaasi kasutamises.

Kolme päeva jooksul on saanud pealetungis surma vähemalt 41 tsiviilisikut, nende seas 16 last, teavitas Suurbritannias baseeruv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

ÜRO erisaadik Süürias Staffan de Mistura ütles, et ta on šokeeritud suurest rakettide hulgast, mida valimatult tulistatakse valitsuse kontrolli all olevatesse Aleppo linnaosadesse.

«Nendele, kes väidavad, et see on mõeldud Ida-Aleppo piiramisrõnga leevendamiseks, tuleb meelde tuletada, et miski ei õigusta ebaproportsionaalset ja valimatut relvade, sealhulgas raskerelvade kasutamist tsiviilpiirkondade vastu ning see võib tähendada sõjakuritegusid,» ütles De Mistura.

Rünnakus osaleb peale nõndanimetatud mõõduka opositsiooni ka islamiäärmuslaste rühmitus Fateh al-Sham (endise nimega Al-Nusra Rinne, mis oli terrorivõrgustiku Al-Qaeda Süüria haru).

Süüria armee kinnitusel kasutavad mässulised rünnakus kloorgaasi.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on rohkem kui 30 inimest saanud piirkonnas abi lämbumisnähtudega seoses, kuid ühendusel puudub info, millega täpselt on tegemist.