Saudi Araabias hoiti ära pommirünnak jalgpallistaadionile

Siseministeeriumi andmetel kavatseti 11. oktoobril jalgpallistaadioni juures õhkida autopomm. Ministeeriumi info kohaselt oli tegemist sõidukiga, millesse oleks saanud laadida kuni 400 kilogrammi lõhkeainet.

Vahistatud on kaheksa inimest, kelle seas on pakistanlasi, süürlasi ja sudaanlasi.

Äärmusrühmitus Islamiriik (IS) on võtnud alates 2014. aasta lõpust vastutuse rea šiiade ja julgeolekujõudude vastu suunatud rünnakute eest Saudi Araabias. Saudi Araabia teatas septembris, et purustas kolm Islamiriigiga seotud rakukest, mis plaanisid rünnakuid riigi sõjaväerajatiste ja teiste sihtmärkide vastu. Vahistati 17 kahtlusalust.

Ar-Riyad osaleb USA juhitavas koalitsioonis IS-i vastu Süürias ja Iraagis. Alates 2015. aasta märtsist juhib Saudi Araabia koalitsiooni Jeemeni valitsusvägede toetuseks šiiamässuliste vastu.