Donald Trumpi vanaisa sai jõukaks Klondike`i kullapalaviku ajal, olles bordellipidaja

Gwenda Blairi raamatu «The Trumps» andmetel tahtis Frederick «Fred» Trump pärast rikastumist minna Saksamaale tagasi, kuid ta ei saanud enam Saksa kodakondsust, edastab Bloomberg.

Trumpi vanaisa oli vaid 16-aastane kui ta Saksamaalt USAsse läks, alustades oma karjääri New Yorgis habemeajajana, kuid siis suundus läände, liikudes Kesk-Läänes asuva Monte Cristo kaudu Kanadasse Bennetisse, mis asub Alaska piiri ääres. Seal asutas ta koos sõbra Ernest Levine`iga restorani Arctic Restaurant, mis pakkus kullakaevajatele ja seiklejatel sööki-jooki, peavarju ja naisi, sest tegemist oli ka bordelliga.

Väljaandes The Bennett Sun 9. detsembri 1899 numbris ilmus selle restorani reklaam, mille kohaselt saab seal maiustada nii värskete austrite kui ka naistega.

Blairi raamatu kohaselt sai selles söögi-meelelahutuskohas maksta lisaks rahale ka kullas, sest oli olema kullakaalumise kaal.

Bennett oli tähtis linn teel Yukoni kullaleiualadele, hiljem aga kaotas tähtsuse kui valmis Alaskal raudtee, mis kulges Skagway ja Whitehorse`i vahel. Fred Trump ei lasknud end sellest heidutada, vaid võttis palkidest restoranihoone lahti, lasi materjali Whitehorse`i viia ja ehitas selle seal taas üles ning äri jätkus.

Donald Trumpi vanaisa tahtis minna 1901. aastal Saksamaale tagasi, olles jõukas mees, kuid ilmnesid takistused. Ta unistas kunagises kodulinnas Frankfurdis uut elu alustada 80 000 Saksa margaga, mis tänases vääringus on pool miljonit eurot, kuid Saksamaal ei hoolitud enam temast ja tal ei õnnestunud kondakondsust saada.

Fred Trump suundus tagasi New Yorki, kus ta hakkas tegelema kinnisvaraäriga, mille hiljem päris ta poeg Frederick ja pojapoeg Donald.

Raamatu kohaselt pärineb Trumpide pere algne rikkus Alaska kullakaevajate söötmisest-jootmisest ja bordellist, millele hiljem lisandus kinnisvarast saadud tulu.

Donald Trump on varasematest intervjuudes öelnud, et ta vanaisa oli rootslane ning Gwenda Blairi raamatus olev info, et ta vanaisa oli sakslane, on täielikult vale.

Bennettis ei olda Donald Trumpi vanaisa unustatud, sinna plaanitakse rajada luksuspuhkekeskus, milles on ka koopia Frederick Trumpi kunagisest restoranist.