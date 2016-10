USA demokraatide juhtpoliitik süüdistas FBI-d Trumpi puudutava plahvatusohtliku info varjamises

Demokraatide juht senatis, senaator Harry Reid süüdistas eile õhtul FBI direktorile saadetud kirjas uurimisbürood topelstandardite omamises.

«Oma suhtluses teie ja teiste riikliku julgeolekukogukonna tippametnikega on saanud selgeks, et teil on plahvatusohtlikku intot Donald Trumpi, tema peamiste nõunike ja Vene valitsuse vaheliste sidemete kohta. Avalikkusel on õigus seda teada,» kirjutas Harry Reid.

FBI direktor James Comey teatas reedel, et uurijad on saanud loa vaadata läbi Clintoni emailid, mis leiti tema pikaajalise nõunike Huma Abedini ja tema endisest kongressiliikmest abikaasa -kes muuhulgas saavutas soovimatut tähelepanu naistele peenisepiltide saatmisega - Anthony Wieneri ühiselt omatud elektroonikaseadmetest.

Asjaga kursis olevad allikad teatasid uudisteagentuurile AP, et sajad Clintoni emailid avastati teise teise uurimise kaudu, mis puudutasid Wieneri väidetavat seksuaalse alatooniga suhtlust alaealise tüdrukuga.

Uurijatele antud volitused lubavad neil siiski läbi vaadata emailid, mis on seotud kuidagi Abedini ja tema ülemuse Clintoniga, et välja selgitada, kas presidendikandidaat võis kasutada nende väljasaatmiseks oma erameiliserverit.