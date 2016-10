Rootsi kuulutas Wallenbergi surnuks

Wallenbergi kuulutas surnuks Rootsi maksuamet, kes registreerib Rootsis sünde ja surmasid, kirjutas päevaleht Expressen.

1944. aastal Rootsi Budapesti saatkonnas töötanud Wallenberg oli samal ajal USA sõjapõgenikeameti salaesindaja, kes päästis vähemalt 20 000 Ungari juuti, varustades neid Rootsi reisidokumentidega või saates neid turvamajadesse. Samuti olevat Wallenbergil õnnestunud veenda Saksa ohvitsere loobuma 70 000 juudi tapmisest Budapesti getos.

Punaarmee vahistas Wallenbergi Budapestis 1945. aastal, pärast seda diplomaat kadus. Nõukogude Liit eitas esmalt, et Wallenberg oli nende käes, kuid teatas hiljem, et diplomaat suri 17. juulil 1947 vanglas infarkti.

Lisaks Moskvale on Wallenbergi lähedased pöördunud abipalvega ka Rootsi, USA ja teiste riikide võimude poole, kuid tõde pole neil õnnestunud välja selgitada. Lähedased usuvad, et Venemaa arhiivides on dokumendid, mis tõestavad, et Wallenbergi kuulati Lubjanka vanglas üle ka kuus päeva pärast tema väidetavat surma.