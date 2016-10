Hollande kiitis Calais` laagri evakueerimist

Prantsuse president Francois Hollande avaldas täna tunnustust Calais`s asuva põgenikelaagri evakueerimise üle, sõnades, et see on tunnistus sellest, et ta peab lubadust Prantsusmaa isetekkelistest migrandilaagritest puutumatu hoida.