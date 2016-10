Valge Maja «ei kaitse ega kritiseeri» FBI juhti

Comey tegi avalduse reedel, päevi enne 8. novembril toimuvaid valimisi.

Valge Maja pressiesindaja Josh Earnesti sõnul ei kavatse ta Comeyt «ei kaitsta ega kritiseerida».

Earnest ütles, et Comey on «aus mees», kuid tõi esile ka normid, mis «piiravad avalikku arutelu faktide ümber, mis kogutakse (käimasoleva juurdluse) kontekstis».

«President usub, et nende normide, tavade ja juhiste järgimine on oluline,» lisas esindaja.

Clinton kasutas välisministrina valitsuse ja eraasjade ajamiseks eraserverit. Uudisteagentuur Associated Press avalikustas serveri olemasolu 2015. aastal ning sestpeale on see korduvalt olnud vabariiklaste ja avalikkuse löögi all.

Juunis märkis Comey, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu rikkunuks Clinton välisministrina seadust. Ta nimetas tollal Clintoni tegevust ettevaatamatuks.

FBI uus juurdlus puudutab elektronkirju, mis leiti Clintoni lähedase abi Huma Abedini mehe ja endise kongresmeni Anthony Weineri arvutist. Osa kirjadest käsitlevad ka demokraatide presidendikandidaati.

FBI omas juba varem volitusi Weineri arvuti uurimiseks, kuid see puudutas siiani vaid kahtlustuste kohaselt sobimatu sisuga kirjavahetust kongresmeni ja ühe alaealise tüdruku vahel.

Comey sõnul kavatseb agentuur välja selgitada, kas uutes avalikuks tulnud e-kirjades on salajast informatsiooni. Ühtlasi antakse hinnang nende tähtsuse kohta uurimisele.