Sellistes osariikides nagu Florida, Nevada ja Colorado on oma hääle andnud juba kolmandik või veel rohkem valijaid.

8. novembril peetavate presidendivalimiste eelhääletus on käimas 37 osariigis.

AP andmetel on kogu riigis hääle andnud rohkem kui 23 miljonit valijat, mis on ligi 20 protsenti eeldatavast osalusest, kui valimisaktiivsus on sama suur kui 2012. aastal.

Arvatakse, et enne 8. novembrit kasutab eelhääletuse võimalust rohkem kui 46 miljonit inimest.

Presidendivalimistel on vastamisi demokraat Hillary Clinton ja vabariiklane Donald Trump.