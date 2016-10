FBI juht Comey ei soovinud Venemaad avalikult süüdistada

Comey selgituse kohaselt oli põhjus selles, et valimispäev on juba 8. novembril ja ta ei soovinud segadust tekitada, edastab Yle viitega CNBC-le.

Comey kunagise alluva, kes soovis jääda anonüümseks, teatel sai FBI juht Venemaa tegevust käsitleva raporti oktoobri alguses, kuid ta ei avalikustanud seda, kuna valimised on juba novembri alguses.

«Välisriik üritas tekitada USA valimistes segadust. Comey on sellekohase raportiga kursis, kuid oli vastu, et see avalikustatakse, kuna tegemist oli Venemaaga ja valimispäev on lähedal,» teatas allikas.

Lõpuks 7. oktoobril teatas USA Julgeolekuamet, mitte FBI, et Venemaa on üritanud mõjutada USA presidendivalimisi.

USA meedia teatel peab julgeolekuamet kummaliseks, et Comey ei tahtnud Venemaad «mängu tuua», kuid oli valmis uuesti uurima demokraadist presidendikandidaadi Clintoni e-kirjadega seonduvat.

Allika andmetel uurib FBI Clintoni skandaalseid e-kirju uuesti, kuid ei ole veel teada, millise seisukoha FBI võtab ja nende kohta midagi avalikustab.

FBI teatel uuritakse uuesti Hillary Clintoni isikliku elektronpostkasti kasutamist välisministriameti ajal ning kas uutes uuritavates kirjades on midagi, mis on riigisaladus ja mis võiks ohustada USA julgeolekut.

FBI juht on USA meedia ja avalikkuse kriitika all, sest väidetavalt rikkus ta seadust, mis keelab võimusindajatel ja ametkondadel, nagu näiteks FBI, mõjutada valimistulemusi.

Clintonil on seni olnud vastaskandidaadi, vabariiklase Donald Trumpi ees mõningane edumaa, kuid viimaste sündmuste valguses on see hakanud kahanema.