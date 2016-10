Göteborgi tulistamises hukkus kaks noort

Göteborgi politsei sai sündmuspaika väljakutse eile kell 20.26 kohaliku aja järgi, sündmuspaik eraldati politseilindi abil.

Politsei küsitles juhtumikoha lähedasi elanikke ja otsis viiteid, esmastel andmetel on tegemist mõrvadega.

Seni ei ole tulistajat või tulistajaid tabatud ega nende isikuid kindlaks tehtud.Uurimist on aeglustanud halb ilm, sest sadas paduvihma ning osa tõendeid on selle tõttu kustunud. Politsei pani alles jäänud tõendusmaterjali kaitseks paika üles telgid. Tõendite järgi oletatakse, et tulistajaid oli kaks.

Rootsi meedia teatel kuulsid juhtumipaiga lähedal elavad inimesed paarikümmet lasku, osa laskudest võidi teha automaatrelvaga.

Kohalikud nägid sündmuskoha lähedalt lahkumas kahte meest, kes sõitsid minema mopeediga, kuid nende isikuid ei ole veel kindlaks tehtud ja kas nad on mõrvadega seotud.