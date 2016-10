Kanada plaanib 2017. aastal võtta vastu rohkem hea haridusega majanduspõgenikke

Reutersi teatel põhjendasid Kanada võimud senisest suurema arvu majanduslikel põhjustel sisserändajate vastuvõtmist tööjõu vajaduse ja majanduskasvuga.

Migratsiooniministri John McCallumi teatel vajab Kanada «uut verd», et edasi areneda ja kasvada. Ta lisas, et Kanadas on palju neid, kes ei soovi näha sõjapõgenikke ja migrante, kuid Kanada on alati onlnud multikultuuriline ja nii on see ka tulevikus.

Oli ka neid firmajuhte, kes avaldasid pettumust võimude plaanis, kuna nende arvates peaks Kanada võtma järgneva viie aasta jooksul vastu vähemalt 450 000 põgenikku, kuna nende firmades on vaja töökäsi. Samuti aitab aeglasem ja sujuvam sisseränne paremini nende integreerumisele kaasa.

Firmajuhid kritiseerisid, et välisriikidest pärit kodanikel on üha raskem saada Kanadas tööluba ning bürokraatlik protsess välismaalaste töölepalkamiseks on liiga pikk ja keeruline.

Oli ka neid, kelle arvates on Kanada võimud ajanud lati nii kõrgele, et isegi väga hea hariduse ja ettevalmistusega välismaalastel on keeruline bürokraatiavõrgustikku läbida.

Kanada võttis 2015. aastal vastu tuhandeid Süüria põgenikke, kuid sinna pääsesid eelkõige need, kellel oli hea haridus ja töökogemus. Samuti võeti süürlastest üliõpilasi Kanada kõrgkoolidesse, et neist endale hiljem kvalifitseeritud tööjõudu saada.

35 miljoni elanikuga Kanada järgmise aasta plaanis on lubada riiki 172 500 migranti ja seda eelkõige majanduslikel põhjustel, sellel aastal on Kanada vastu võtnud 160 600 majandusmigranti. 2016. aastal on Kanadasse saabunud 55 800 sõjapõgenikku ja järgmisel aastal võetakse neid vastu 40 000.