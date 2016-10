Hiina varghävitaja J-20 tegi oma debüüdi avalikkuse ees

Lennuk sooritas pilvises taevas mitmeid manöövreid. Väliselt meenutab J-20 kõige enam USA sõjaväe relvastuses olevat Lockheed Martini F-22 Raptorit. Pentagoni andmeil on väljatöötamisel ka teine Hiina varghävitaja FC-31, mis hakkab eksporditurul võistlema USA F-35-ga.

Suure lennukaugusega J-20, mis on relvastatud õhk-õhk tüüpi rakettidega, tegi esimese katselennu 2011. aastal. Oma tänavuses raportis märkis Pentagon, et Hiina näeb vargtehnoloogiat võtmena muutumisel seni piirkondlikest õhujõududest selliseks, mis on võimeline läbi viima nii ründe- kui kaitseoperatsioone.