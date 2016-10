Video: maailma kõige lühem lennuliin on väga populaarne

Šoti meedia teatel tähistas Loganair eile sel liinil ühe miljoni reisijani jõudmist.

Kolmekilomeetrine lend toimub Orkney saarestiku kahe saare, Westray ja Papa Westray vahel ja kestab väga lühikest aega, kuid samas on see kohalike seas väga populaarne, võimaldades ühelt saarelt kiiresti teisele jõuda.

Liini miljones reisija oli Royal Bank of Scotland töötaja Anne Rendall, kes on sellel liinil püsiklient. Ta on lennanud kahe saare vahel üle 10 000 korra, tegeledes mõlema saare elanike pangandus- ja rahaasjadega.

Westray ja Papa Westray saarte vahel lendab kaheksakohaline väikelennuk Pilatus Britten-Norman BN-2B-26 Islander. Loganairi teatel on see lennuliin nende «kroonijuveel», olles samas üks populaarsemaid ja turvalisemaid.

Loganair käivitas kolmekilomeetrise lennuliini 1967. aastal. Lennud Westray ja Papa Westray vahel toimuvad edasi-tagasi viiel päeval nädalas. Laupäeviti lennatakse ainult Westraylt Papa Westrayle ning pühapäeviti Papa Westraylt Westrayle.