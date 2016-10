Kuhu on kadunud Põhja-Korea esileedi?

Põhja-Korea olukorda jälgivad eksperdid on vihjanud, et 2012. aastal esileedina tutvustatud Ri Sol-ju võis riidu minna Kimi noorema õe Kim Yo-jongiga, keda peetakse aina enam nõndanimetatud halliks kardinaliks riigis.

Kim Yo-jong pandi Põhja-Korea propagandamasinat juhtima eelmisel aastal ja tema vastutab oma venna isikukultuse säilitamise eest.

Jaapani Waseda ülikooli professor Toshimitsu Shigemura, kes uurib Pyongyangi juhtkonda, sõnas, et Kimi naise kadumise seletuseks võib tuua mitu asjaolu. Läinud aastal levisid teated, et diktaatorile tehti mitu tapmiskatset ja aina enam räägitakse ka Põhja-Korea juhtkonnas levivast võimukriisist. «On võimalik, et Ri kadus avalikkusest, sest teda valvatakse pingsalt.»

Shigemura tõi teise võimalusena välja, et Kimi õde, kes omab venna üle väga suurt mõjuvõimu, vastutab vennanaise kadumise eest. «Kimil puudub poliitiline võimekus. Tema õde on selles palju andekam ja ta teab viise, kuidas venda võimul hoida. Ta on hakanud selle eest hoolitsema,» ütles ta.

Viimati kadus Ri mõneks ajaks 2012. aastal ja 2013. aasta alguses sõnas – ootamatu Põhja-Korea juhtkonna sõber – USA korvpallitäht Dennis Rodman, et esileedi sünnitas 2012. aasta lõpus tütre.

Siiski pole Kimile võõras endale lähedaste inimeste hukkamine. Diktaator saatis riigireetmise eest surma oma onu Jang Sung-taeki, kellega ta eelnevalt oli väga lähedane olnud.