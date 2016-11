Sõjaväeallikate sõnul lahkus Ankarast Şırnaki provintsi Silopisse 30 sõidukist koosnev kolonn, ütlesid allikad AFP-le. Konvoi on hetkel riigi lõunaosas Adana provintsis.

Üksuste koondamine tuleb ajal, mil Iraagi teatel sisenesid nende üksused äärmusrühmituse ISIS kontrollitud Mosuli linna. Ankara on korduvalt rõhutanud, et on seotud Põhja-Iraagis toimuva pealetungiga ning hakkab istuma laua ääres.

Kaitseminister Fikri Işık ütles, et üksuste teele saatmine on osa Ankara ettevalmistustest tähtsateks arenguteks regioonis, viidates Türgis ja Iraagis tegutsevatele kurdimässulistele. «Türgi valmistub ette kõikideks juhtudeks ning see on üks element,» lausus minister uudisteagentuurile Anadolu.

Türgis keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) sõdib Ankara vastu 1984. aastast. Türgi kaguosas toimuvad pea igapäevaselt rünnakut julgeolekujõududele.

Türgis käib tõsine võitlus terrorismi vastu, lausus kaitseminister viitega PKK-le ja ISISele.

Ennist ei välistanud Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu Põhja-Iraagis terroristidevastase maaväeoperatsiooni korraldamist, kui tuvastatakse oht Türgile.

«Kui Türgile avaneb oht, kasutame me kõiki viise, sh maaväge, et sellele vastu astuda,» ütles minister teleusutluses.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş lisas, et Ankara rakendab kõiki meetmeid, et takistada sunniitide tapmist Mosulis Põhja-Iraagis.

«Šiiitide üksuste rünnakul Mosuli sunniitidele võivad olla kahetsusväärsed tagajärjed. Türgi rakendab kõiki meetmeid, et seda takistada,» tsiteeris Kurtulmuşi Türgi meedia.

2014. aastast ISISe valduses oleva Mosuli, Iraagi suuruselt teise linna elanikkonna enamus on sunni usku.

Oktoobris teatas Iraagi valitsus pealetungi algusest Mosulile. Operatsioonis osalevad Iraagi sõjavägi ja kurdi pešmergad, keda toetab õhust USA juhitav koalitsioon.