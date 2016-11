Kaitsepolitsei: Venemaa ostab sõjaväelastele Soomes maad kokku

Soovi korral saab Venemaa sulgeda seega põhjanaabrite strateegiliselt olulisi liiklussõlmi ja paigutada sinna oma sõdureid, kirjutakse Supo riskiraportis.

Soome kaitseministeerium juba alustanud Soome julgeoleku seisukohalt oluliste kinnisvaratehingute läbi vaatamisega, lisas Yle. Kõige olulisemateks piirkondadeks peetakse teede- ja elektrivõrku ning sõjaväebaase.

Kehtiv Soome seadusandlus ei piira hetkel välisriikide kodanikele müüdava maa hulka. Üks võimalus olukorda muuta on anda riigile õiguslik alus kriitiliste piirkondade puhul tehing tagasi lükata.

Justiitsministeeriumi seadusandluse direktori Antti Leinoneni sõnul ei tähendaks see aga tingimata, et välismaalased hakkaksid siis Soomes vähem maad ostma

«Ostja võib peita end erinevate äri struktuuride taha nii, et ei saadagi teada, kes on tegelik ostja. On oht, et jälgede segamine suureneb ja info päris omanike kohta ei tulegi ilmsiks,» lausus ta.