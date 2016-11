Briti pankurid usuvad Londoni jäämist Euroopa finantskeskuseks

USA finantsteenuste firma Synechron, mis korraldas uurimuse koos TABB Groupiga, ütles, et küsitles 80 kapitaliturgude juhti pankades, mis baseeruvad Suurbritannias.

72 protsenti küsitletutest arvas, et London jääb ka lähiaastatel Euroopa finantssüsteemi südameks, seda hoolimata kartustest, mis on seotud Suurbritannia otsusega lahkuda Euroopa Liidust.

Mitmed suurpangad on avalikult avaldanud kartust Brexiti mõjude, sealhulgas Euroopa ühisturule juurdepääsu võimaliku kadumise üle.

Briti mõjukas panganduslobi on isegi hoiatanud, et Suurbritannias baseeruvad rahvusvahelised pangad on valmis kolima mõned oma tegevused Ühendkuningriigist ära alates 2017. aasta algusest.

Uurimus näitas, et 55 protsenti pankadest on moodustanud "Brexiti meeskonnad" valmistumaks eluks väljaspool Euroopa Liitu.

Synechroni hinnangul läheks pankadel oma personali kolimine Londonist mõnesse teise Euroopa finantskeskusesse maksma keskmiselt 50 000 naela inimese kohta.

Kuigi mõned pangad on "juba kaalumas oma personali ümberpaigutamist teistesse linnadesse üle Euroopa", siis enamus küsitletud pankuritest on endiselt optimistlikud, "maalides väga lootusrikka tulevikupildi", ütles Synechroni juht Tim Cuddeford.