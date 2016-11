FBI avaldas Clintonile kahjulikke faile

Failid puudutavad vastuolulist amnestiat, mille Bill Clinton andis maksudest kõrvalehiilimises kahtlustatud mehele. Mehe abikaasa oli annetanud märkimisväärseid summasid demokraatide parteile ja Clintonite tolleaegsele heategevusorganisatsioonile.

Teemat on ka varem avalikkuse ees käsitletud, kuid demokraatide partei on vihane selle pärast, et FBI tõi selle uuesti valijatele meelde vaid nädal enne presidendivalimisi.

FBI väitel avaldati failid tavalisi protseduurireegleid järgides. FBI-le esitati vähemalt kolm taotlust nende avaldamiseks vastavalt avalikustamisseadusele ning seda ka tehti.

FBI tekitas Hillary Clintoni kampaaniale probleeme ka eelmisel nädalal, alustades uut uurimist seoses asjaoluga, et Clinton kasutas välisministri ametikohal elektronkirjavahetuseks eraserverit. See skandaal on märkimisväärselt vähendanud valijate usaldust Clintoni vastu.