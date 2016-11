Iraagis kasutatakse tapjadroone ja «Mad Max» stiilis relvi

Daily Beasti teatel on võitlus Mosuli eest nii USA juhitava koalitsiooni kui ka Islamiriigi jaoks väga tähtis ning panused on mõlemal poolel kõrged.

Just selle tõttu on sõdivadpooled hakanud kasutama relvi, mida ei saa liigitada tavarelvastuse alla ning vana sõjatehnoloogiat on uuendatud ja täiendatud.

Näiteks kasutavad liitlased Iraagis nõukogude ajast pärit TOS-1 «Buratino» mitmelasulist raketiheitjat, mida saab paigaldada tankidele. Tegemist on efektiivse 30-torulise relvaga, kuid on manööverdamisega mõningaid raskusi, sest relv on massiivne.

TOS-1 baasmain on tank T-72, süsteemi kuulub laskemoonaveok, millel on kraana raketiheitja tõstmiseks ja allavõtmiseks baasmasinalt. TOS-1 raketid on samas termopommid, nende kasutamisel tekib tugev soojus- ja rõhulaine ning gaasipilv, mis külvab hävingut laial alal. Relva hüüdnimi on Buratino, kuna raketiheitjal on suur «nina».

USA militaarluure andmetel ei ole Islamiriigil Mosulis kuigi võimsat sõjatehnnikat, kuid samas on neil, mille abil võidelda.

Islamiriik võitleb enesetapupommitajate ja pommiautode abil, mis USA sõjaväelaste andmetel oleks nagu 1979. aasta kultusfilmist «Mad Max».

Sõjatehnika ekspertide kinnitusel ja satelliitide luureandmete kohaselt kasutavad Islamiriigi võitlejad sõda pidades käepäraseid vahendeid, milleks on lõhkeainet täis veoautod, millega sõidetakse sihtmärgile otsa ning auto ja last plahvatavad. Autot juhtiv isik teab, et läheb kindlasse surma.

Islamiriik hakkas plahvatavaid veoautosid kasutama juba 2015. aastal ja selle tõttu oskavad Mosulis lahingut pidavad liitlased selle suhtes valvel olla. Iraagi armeel on õnnestunud mitmed sellised autod teha kahjutuks senne, kui neid on saadud kasutada.

Viimase aja lahingutrendiks on ka tapjadroonid, mida kasutab lisaks liitlastele ja ajakirjanikele ka Islamiriik.

Droone kasutatakse nii luureandmete kogumiseks kui vaenlaste hävitamiseks.

Väidetavalt said Islamiriigi võitlejad idee kasutada plahvatavaid droone Liibanoni äärmusrühmituselt Hezbollah. Islamiriik paigutab Iraagis osadele droonidele väikese koguse lõhkeainet ja lennutab need kaugjuhtimise teel Jaapani kamikaze’de stiilis sihtmärgi suunas.

Islamiriik on kasutanud tapjadroone mitmel korral, kuid oktoobri alguses õnnestus kurdi võitlejatel üks selline droon alla tulistada ja nad viisid vraki oma baasi, kus seda uuriti. Kahjuks lõppes see dramaatiliselt, kuna droonis oli plahvatamata lõhkeainet, mis siis plahvatas ja kaks kurdi sõdurit tappis.

Drooniohu suurenemise tõttu on USA kaitseministeerium hakanud arendama relvi, mis droone kahjustaksid.

Tegemist on «drone zappers» nime kandva relvaga, mille elektroonilised seadmed suudavad drooni lendu häirida ja lõpuks ta alla kukutada enne kui see sihtmärgini jõuab. See ei ole siiski ohutu relv, sest võib lisaks droonisignaalile häirida ka oma üksuste raadiosidet.

Liitlaste rünnakud on kahandanud samm sammult Islamiriigi positsiooni Iraagis ning Islamiriik on nüüdseks kaotanud üle poole tema kontrolli all olnud aladest.

Iraagi armee teatas eile, et nad on peaaegu Mosulis ning Iraagi peaminister Haider al-Abadin nentis siis, et Islamiriigi võitlejatel ei jää muud üle kui alla anda või võideldes surra.