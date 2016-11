Salajased lindistused paljastavad Kim Jong-ili ebakindluse

«Miks on igal meie filmil sama ideoloogiline süžee? Selles ei ole midagi uut,» kostab Kim Jong-ili kõrgetooniline hääl.

«Meil ei ole filme, mis pääseks festivalidele. Aga Lõuna-Koreas on neil parem tehnoloogia. Nad on nagu üliõpilased aga meie oleme alles lasteaias. Inimesed siis on nii kitsarinnalised,» teatab filmihuviline militaarriigi juht.

Salvestised on tehtud umbes 1980. aastate alguses kahe röövitud lõunakorealase poolt. Choi Eun-hee oli Lõuna-Korea näitleja ning Shin Sang-ok režissöör, kes sattusid 1978. aastal Põhja-Korea agentide inimröövi ohvriks.

Filmitegijaid väntasid vangistuses valitsuse heaks kokku 17 filmi trilleritest pisarakiskujateni. Peidetud kassett-diktofoniga lindistasid nad ka oma kohtumisi filmihuvilise riigijuhiga, mille salvestised hiljem riigist välja smugeldasid.

Salvestistelt on kuulda, kuidas Kim Jong-il väljendab rahulolematust enda välimuse üle, öeldes «Vaadake mind, kas ma pole mitte väike?», ning tehes enda kohta haletseva võrdluse.

Choi ja Shin andsid salvestised 1985. aastal üle Ühendriikide välisministeeriumile.

«Mul jäi suu ammuli,» sõnas toonane välisministeeriumi Korea-ekspert David Straub, kelle kätte lindid sattusid. «Tundide kaupa lindistusi Kimist suhteliselt vabas vormis rääkimas oli Ameerika valitsusele süllekukkunud õnn.»

Põhja-Korea inimõiguste komitee liikme Greg Scarlatoiu sõnul oli Kim Jong-il peaaegu kõige suhtes ebakindel – isikuomadus, mis on ka tema pojale Kim Jong-unile üle kandunud.