Hispaania ema kahtlustatakse oma laste vangistamises

Briti väljaande Mirror andmetel ei lubanud 49-aastane ema oma nüüd 17-aastast tütart ja 15-aastast poega alates 2009. aastast kooli, arsti juurde ega teiste inimestega suhelda.

Lapsed sõnasid politseile, et vahetevahel said nad elukohast väljas käia, et ümbruses koeraga jalutada või lähedasest poest midagi kodu jaoks vajalikku osta, kuid teiste inimestega rääkimine oli neil keelatud. Ema kontrollis laste asukohta ja liikumist mobiiltelefoni abil.

Politsei andmetel on ema pärit Hispaaniast, kuid tal on Šveitsi kodakondsus. Pere kolis Šveitsist Hispaaniasse 2009. aastal ja kohe algas laste eraldamine maailmast, selle tõttu ei oska Šveitsis sündinud lapsed eriti hispaania keelt.

Korrakaitsjad võtsid kinni ka ema elukaaslase, 30-aastase šveitslase, keda kahtlustatakse laste vangistamisele kaasa aitamises.

Hispaania võimud said juhtumi kohta teate augustis kui tütar saatis kohalikule lastekaitseorganisatsioonile e-kirja teel abipalve. Tüdruk teatas saksa keeles, et ema vangistas tema ja venna ning nad ei ole seitsme aasta jooksul, mil nad Hispaanias elavad, kooli ega teiste inimestega suhelda saanud.

Tüdruk lisas, et ema kontrollis pidevalt tema ja ta venna telefoni ja internetikasutust ning selle tõttu ei saanud nad varem abi paluda.

«Lapse e-kirjas oli, et ema ähvardas ta tappa kui ta üritab politseiga kontakti saada. Ema pani ta uskuma, et politseinikud vägistavad ja tapavad ta,» edastas Alicante politsei.

Politsei teatel oli pere jälgedele raske jõuda, kuna nad vahetasid umbes 8 – 10 kuu tagant elukohta. Seitsme Hispaanias oldud aasta jooksul on nad Alicante piirkonnas elanud kuuel aadressil.

Politsei tegi lõpuks pere elukoha kindlaks ja läks uurima, mis toimub. Ema eitas laste vangistamist ja ka nende kodus olemist, kuid politsei leidis lapsed, kes anti lastekaitsjate hoole alla.

Uurimisel ilmnes, et naine oli oma šveitslasest mehest lahku läinud ja pärast seda koos kahe lapsega sünnimaale Hispaaniasse tagasi kolinud. Pere vanem poeg jäi koos isaga Šveitsi elama.