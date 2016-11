Küsitlus: enamik venelastest on kohustusliku hääletamise vastu

Venemaa valimissedelitel oli 2006. aastani lahter, mis lubas protestihääletajatel anda hääl kõikide vastu. Kui see lahter lubataks sedelile tagasi, siis küsitluse andmeil tõuseks kohustusliku hääletamise pooldajate arv 45 protsendini. Vastaste arv langes sel juhul 48 protsendini, kuid nad oleksid ikkagi enamuses.

Valimas käimise kohustuslikuks muutmise vastastest 64 protsenti olid seisukohal, et hääletamine on igaühe isiklik asi ning 14 protsenti ütlesid, et mõnikord pole objektiivselt võimalik hääletada.

Algatuse toetajatest 51 protsenti arvasid, et valimistel osalemine on kodaniku kohus, kuna inimesed peavad võtma vastutuse oma riigi tuleviku eest. Pooldajatest 16 protsendi hinnangul aitaks kohustuslik hääletamine välistada valimispettust, 14 protsendi hinnangul teeks see valimised objektiivsemaks ja läbipaistvamaks.

Küsitlus viidi läbi 1.-2. oktoobrini ning selles osales 1600 inimest.

Venemaa valimiskomisjoni juht Ella Pamfilova ütles septembris, et ei välista referendumit valimistel osalemise kohustuslikuks muutmisest. Hiljem rõhutas ta, et arutas küsimust hüpoteetiliselt ning lisas, et taolist algatust hetkel pole.