Ajalehe nimi on «Crusader» («Ristisõdalane») ja see on üks Ku Klux Klani suurematest väljaannetest.

Loosungi all «Make America Great Again!», mis on Trumpi ametlik kampaanialause, on ajaleht pühendanud terve esilehe Trumpi sõnumi kaitsmisele.

Väljaanne lahkab põhjusi, kuidas Ameerikat taas «võimsaks» teha, ning jõuab järeldusele, et selleks on vaja taastada valge kristliku populatsiooni ülemvõim.

Trumpi kampaaniameeskond on artikli maha teinud, vastates, et ei toeta vihakõnet mitte üheski avalduses. «See artikkel on eemaletõukav ja need vaated ei esinda kümneid miljoneid ameeriklasi, kes meie kampaania toetuseks on ühinenud,» sõnas kampaaniameeskond eilses avalduses.

Vabariiklastel on Ku Klux Klaniga veel teinegi seos - nimelt on endine rühmituse liider David Duke praegune Louisiana osariigi vabariiklaste senatikandidaat.