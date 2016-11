Amnesty Internationali liikme Aleksander Artemjevi sõnul on kontori sissepääsu ette asetatud ametlikud tõkked, hoone lukud on ära vahetatud ja kontori vooluvarustus on katkestatud. Tema sõnul ei antud selleks mingit eelnevat hoiatust.

Moskva linnavalitsuse osakond ei soovinud juhtumit kommenteerida.

Välisrahastuse toetusega Kremli-kriitilised inimõigusorganisatsioonid on viimastel aastatel üha enam võimude surve alla sattunud. Mõned neist on lisatud «võõragentide» nimekirja, mis on toonud kaasa nende tagakiusamise võimude poolt.