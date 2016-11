Eile viis Gilbert «Clintoni poja» Washingtoni ja andis talle kätte kõne, mida telekaamerate ees esitada.

«Nagu näete, olen ma endise presidendi Bill Clintoni mustanahaline poeg ja Hillary Clintoni kasupoeg,» ütles Danney Williams kaamerasse.

Mehe sarnasus Bill Clintoniga ei ole märgatav. Ta on Clintonist pea 20 sentimeetrit lühem, täiesti teistsuguse kehaehituse ja näojoontega. Aga see ei paista uskujaid kõigutavat.

«Praegu üritan ma jõuda Monica Lewinskyni,» jätkas Williams paberilt maha lugedes. «Ma küsin proua Lewinskylt laenuks tema sinist kleiti, et saada DNA näidist, tõestamaks, et Bill Clinton on minu isa.»

Tegelikult testiti Williamsi DNAd juba 17 aastat tagasi, kui tema ema müüs loo tabloidile, mis võrdles poisi DNAd Bill Clintoni omaga ja järeldas, et väide isadusest ei pea paika.

See tegi toona intriigile lõpu, kuni eelmise aastani, mil pikaajaline Donald Trumpi nõuandja Roger Stone teatas, et võtab Williamsi juhtumi uuesti üles ja seab õigluse jalule. Trumpi toetaja väitis, et DNA proov oli võltsing. Vandenõuteoreetikust raadiosaatejuht Alex Jones andis loo avaldamiseks ligipääsu ka oma uudistekanalile InfoWars.

Veebileht Right Wing Watch on teatanud, et Jones on kiidelnud ka sellega, et annab Trumpile kulissidetagust nõu ning märkis, et tal on hea meel, et Trump kordab oma kampaanias teda sõna-sõnalt.

Muude väidete seas on Trump kuulutanud näiteks, et Ühendriikide moslemid tähistasid 11. septembri rünnakuid, valimised on tema vastu kallutatud, Antonin Scalia tapeti, Hillary Clinton tarvitas enne debatti narkootikume ja Obama sünnitunnistus on võltsing.