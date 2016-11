Iowas tapeti varitsuse käigus kaks politseinikku, tapja on endiselt vabaduses

«Ei paista olevat märki sellest, et kordnikud omavahel suhelnud oleks, ega sellest, et see argpüks, kes nad teenistusautodes maha lasi, oleks kuidagi nendega kontakti võtnud,» sõnas Des Moines`i politseiseersant Paul Parizek varahommikusel uudistekonverentsil.

«Kõigi asitõendite järgi tundub, et neid korrakaitsjaid varitseti,» lisas Parizek.

Esimene korrakaitsja leiti surnuna Des Moines`i Urbandale`i piirkonnast kohaliku aja järgi kell 01:06. Teine leiti 20 minuti pärast surnuna mõne kvartali kaugusel, vahendab BBC.

Mõlemad politseinikud istusid rünnaku hetkel oma teenistusautodes. Rünnaku motiiv ei ole selge.

«Keegi tulistab politseinike pihta. Me loodame ta leida enne, kui keegi veel viga saab. Me kindlasti ei soovi, et keegi linnaelanikest kannatada saaks, kuid meie korrakaitsjatele on hetkel reaalne oht ja me oleme oma patrullivate kordnike isikkoosseisu kahekordistanud,» ütles Parizek.

Kõik Urbandale`i koolid jäävad tänaseks suletuks.