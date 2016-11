Telegraph: Briti sõdurid langesid Riias Vene provokatsiooni ohvriks

Riias McDonald'si restoranis pruukosti võtnud Briti sõdurid langesid rünnaku ohvriks ja tõmmati kaklusesse. Selleks ajaks oli sündmuspaigal juba võtterühm, mis toimuvat filmis, kirjutas ajaleht. Kakluse järel järgnes brittidega kaasas olnud lätlane võtterühmale ja nägi neid sisenemas venemeelse meediaettevõtte toimetusse.

«Meie hinnangul oli see ilmselgelt kavandatud provokatsioon, et näidata neid bandiitidena ja seda filmida,» arvas allikas.

Kas vahejuhtumis keegi ka viga sai, ei teatatud.

«Me teame vahejuhtumist kahe sõjaväelasega Riias. Toimunu asjaolusid uuritakse ja praegu oleks põhjalikud kommentaarid enneaegsed,» ütles Briti väe esindaja.

Briti sõjaväelased on Riias varemgi kähmlustesse sattunud. Tänavu süüdistati kaht sõdurit selles, et nad purjus peaga takso segi peksid. Suurbritannia sõjaväelasi hoiatati, et Ida-Euroopas võivad nad Vene luure huvipiirkonda sattuda.