Viimased saatjata alaealised viidi Calais' põgenikelaagrist minema

Viimased bussid lahkusid õhtupoolikul merekonteinerite juurest, kus 1616 last ja noorukit oli viimased nädal aega elanud. Džungli nime alla tuntud põgenikelaagri lammutamisega jõuti lõpule üleeile, kuid laagrisse jäi üle tuhande alaealise, kellest paljud lootsid ikka veel Suurbritanniasse pääseda.

Esimene buss viis 43 last Lõuna-Prantsusmaale Carcassonne'i, järgmine asus teele Hispaania piiri ääres asuvasse Sainte-Marie-la-Meri. Prantsuse võimude sõnul on Suurbritannia, kes on võtnud oktoobri keskpaigast alates vastu ligikaudu 300 Calais' laagri last, lubanud jätkata taotluste läbivaatamist.

Iga bussiga sõitis kaasa ka kaks Briti ametnikku, mis piirkonna julgeolekujuhi Fabienne Buccio sõnul näitab Suurbritannia kindlat otsust alaealiste eest hoolitseda.

Eelmisel nädalal veeti teistesse põgenikekeskustesse laiali üle 4000 Calais' džungli asuka, kellest suruema osa moodustavad Afganistani, Eritrea ja Sudaani migrandid.