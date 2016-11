Obama kritiseeris kaudselt FBI juhti

Obama sõnad usutluses veebilehele NowThisNews on esimene avalik kommentaar pärast seda, kui FBI juht James Comey teatas reedel, et büroo on leidnud suure hulga e-kirju, mida presidendiks kandideeriva eksvälisministri Hillary Clintoni elektronkirjavahetuse asjus varem läbi viidud juurdluses ei vaadeldud. Seoses sellega otsustas ta algatada uue uurimise.

«Ma olen tahtlikult pingutanud, et ei tunduks, et ma sekkun,» ütles Obama ja kritiseeris FBI juhi tegevust teda siiski nimepidi nimetamata. «Minu arvates on norm, et kui me midagi uurime, ei tegutse me vihjete peale ega mittetäieliku informatsiooni põhjal, me ei lähtu leketest,» lisas president.

Comey sõnul kavatseb agentuur välja selgitada, kas uutes avalikuks tulnud e-kirjades on salajast informatsiooni. Ühtlasi antakse hinnang nende tähtsuse kohta uurimisele.

Juulis soovitas FBI juht Clintonile välisministrina eraserveri kasutamise asjus mitte süüdistust esitada. See vihastas omakorda vabariiklasi.

FBI uus juurdlus puudutab elektronkirju, mis leiti Clintoni lähedase abi Huma Abedini mehe ja endise kongresmeni Anthony Weineri arvutist. Osa kirjadest käsitlevad ka demokraatide presidendikandidaati.