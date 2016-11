ÜRO mõistis hukka tsiviilisikute inimkilpidena kasutamise Iraagis

Iraagis islamistliku äärmusrühmituse Islamiriik vastases sõjas on lisaks traditsioonilistele relvadele hakatud kasutama ka omapärasemat relvastust, milleks on tapjadroonid ja plahvatavad veoautod.

Vabaühendus: Mosulis on lõksus üle 600 000 lapse

Äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kontrollitud Mosulis on lõksus kuni 600 000 last, teatas vabaühendus Save The Children teisipäeval.