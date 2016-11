Rootsi lõunaosas sai kahes tulistamises haavata kaks inimest

Rootsi ajakirjanik: meil käib kultuuridevaheline võitlus

Augusti keskel toimunud arvamusfestivalil astus vestlusringis «Kui tugevad on Põhjamaad? Piisavalt tugevad, et olla õnnelik!?» üles Rootsi vabakutseline ajakirjanik Bengt Lindroth. Kunagine Rootsi Raadio Põhja- ning Baltimaade korrespondent räägib Postimehele antud intervjuus, et Skandinaavia peavoolupoliitika ei täida inimeste ootusi.