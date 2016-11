Itaalia keskosas leidis taas aset maavärin

Kohalike võimuesindajate sõnul pole esialgu suurematest kahjudest teatatud.

Seismoloogide informatsiooni kohaselt asus tõuke kese umbes 50 kilomeetri kaugusel Perugiast kagus ja vaid kümne kilomeetri sügavusel.

Viimati värises maa samas piirkonnas pühapäeval ning põhjustas laialdasi purustusi Norcia väikelinnas ja selle ümbruses.

Itaalia kesk- ja lõunaosa pühapäeval raputanud 6,6 magnituudisele maavärinale on järgnenud umbes 1100 järeltõuget, kinnitas teisipäeval riiklik geofüüsika ja vulkanoloogiainstituut. Tegemist oli viimase 36 aasta võimsaima maavärinaga Itaalias. Maa-aluste tõugete kese asus keskaegse Norcia linna lähedal.

Kuigi keegi surma ei saanud, jättis maavärin peavarjuta üle 22 000 inimese.

Peaminister Matteo Renzi lubas, et kogu piirkond ehitatakse uuesti üles, kuid ta hoiatas, et see võib aega võtta.