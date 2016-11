Pildid ja video: Mississippis süüdati mustade baptistikirik, seinal sõnum «hääletage Trumpi poolt»

Greenville´i politsei ja võimude teatel on Hopewelli kiriku mahapõletamine suure tõenäosusega rassivihast tingitud tegu, edastab The independent.

Politsei ja tuletõrje sai väljakutse eile õhtul kell 21. 16 kohaliku aja järgi ning nad leidsid eest leekides hoone, mille ühele osale oli värvispreiga kirjutatud sõnum, mis kutsus Trumpi poolt hääletama. Uurijate sõnul toimus kiriku süütamine ajal, mil selles kedagi ei olnud ja ükski inimene intsidendis kannatada ei saanud.

Politsei uurib, kes võib afroameeriklaste kiriku süütamise taga olla ja kas tegemist oli rassivaenu õhutamisega.

Greenville´i elanike sõnul on see kirik üle 100 aasta vana ja on olnud pikka aega tumedanahaliste palvekoht.

Greenville´i linnapea Errick Simmons sõnas, et kiriku põletamine on julm ja alatu tegu, millega kahjustati tumedanahaliste ameeriklaste kodanikuõigusi ning selliseid rünnakuid ei tohiks toimuda, sest enam ei elata rassilise segregatsiooni ajastul, vaid aastal 2016.

«Afroameeriklaste jaoks on nende kirik tähtis keskus, samas ka inimõiguste sümbol, sest tumedanahalised on pidanud oma õiguste eest alati võitlema. Nende kiriku rünnak on samas rünnak nende kogukonna vastu. Kõik viitab sellele, et tegemist on rassivihast tingitud süütamisega, mida 1950. – 1960. aastatel toimus sagedalt, kuid elame 21. sajandil ja seda ei tohiks enam juhtuda,» lausus linnapea.

Nii politsei kui linnapea lubasid teha kõik, et süütajad tabada ja kohtu alla anda.

Hopewelli kiriku pastor Caroline Hudson sõnas, et nende kogukond on juhtunust šokeeritud, kuid koos on nad tugevad.

Hudsoni sõnul ei ole keegi veel jutunu eest vastutust võtnud ning enne süütamist ei teatatud sotsiaalmeedias, et varsti võidaks tumedanahalistele tähtis hoone süüdata. Pastor on veendunud, et teo taga on isikud, kellel on paremäärmuslikud vaated.

USA presidendivalimised toimuvad 8. novembril, siis peavad ameeriklased otsutama, kas nad tahavad järgneval neljal aastal näha Valges Majas vabariiklast Donald Trumpi või demokraat Hillary Clintonit.