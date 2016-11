Islamiriik edastas uue häälsõnumi, milles ähvardab Türgit enesetapurünnakutega

Väidetavalt kõneleb sellel Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi, kuid Islamiriigi eksperdid ja rahvusvaheline meedia ei ole seda kinnitanud, edastab Yle.

Mees teatab sõnumis, et võitlejad ei anna Iraagi tähtsat linna Mosulit käest ja vaenlased sunnitakse taganema.

Ta kutsub Mosuli ümbruses asuva Ninive maakonna elanikke abistama oma võitlejaid ja võitlema Allahi vaenlaste vastu. Džihadistid peavad hävitama linnad ja külad, kus elab Allahi käskudele mitteallujaid ja usust taganejaid.

«Enesetapuvõitlejad on võitluses uskmatutega tähtis lüli ja neil on kohustus panna vaenlaste veri voolama,» lausub häälsõnumis isik, kes võib olla al-Baghdadi.

Veel kutsus see isik võitlejaid üle tegema enesetapurünnakuid mitmetes riikides, kuid eelkõige Saudi Araabias ja Türgis, kuna viimane olevat jumalasalgajate käsilane.

Nüüdne häälsõnum on esimene, mille Islamiriik on avaldanud alates Mosuli lahingute algusest. USA juhitav koalitsioon käivitas Islamiriigi käest Mosuli tagasivallutamise operatsiooni 17. oktoobril.

Teisipäeval teatas Iraagi armee eriüksus, et nad pääsesid hoolimata Islamiriigi võitlejate tugevast vastupanust Mosuli eeslinna. Mosuli on Iraagi suurlinn, mis alates 2014. aastast on olnud Islamiriigi kontrolli all, nüüdseks on see üks väheseid linnu, mida Islamiriik veel Iraagis kontrollib.

Iraagi armee üksused on vallutanud Islamiriigi käest Mosulist itta, põhja ja lõunasse jäävad alad.

USA militaarluure ja inimõigusorganisatsioonide andmetel on Mosulis tuhandeid Islamiriigi džihadiste ja umbes poolteist miljonit tsiviilelanikku, kelle elu on lahingutegevuse tõttu ohus.