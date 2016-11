Nigeeria päästetöötajad vägistavad Boko Harami käest pääsenud tüdrukuid

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch (HRW) uues raportis seisab, et politseinikud, sõdurid või laagrijuhtid vägistasid või meelitasid vahekorda kümneid Põhja-Nigeeria laagritesse põgenenud naisi ja tüdrukuid. Kui mõni neist rasedaks jäi, liiguti järgmise juurde.

«On juba piisavalt traagiline, et need naised ja tüdrukud ei saa abi Boko Harami käes kogetud õudustest ülesaamiseks,» kurtis HRW vanemuurija Mausi Segun. «Aga see, et inimesed, kes ohvreid aitama peaksid kasutavad neid hoopiski ära, on häbiväärne ja ennekuulmatu.»

Neli ohvrit sõnasid HRW-le, et esialgu nad uimastati enne vägistamist. 37 ohvri teatel meelitati nad vahekorda lubadustega sõlmida abielu, materiaalse ning rahalise abiga ja isegi toiduga. Laagris elav 16-aastane tüdruk kirjeldas, kuidas ühe põgenikelaagri humanitaarabiga varustamise eest vastutava mässulistegrupi liige ta uimastas ja seejärel vägistas.

«Ma ütlesin talle alati, et olen liiga noor,» sõnas ta. «Sel päeval, kui ta mu vägistas, pakkus ta mulle juua. Niipea, kui ma tema pakutut jõin, jäin magama.»

«Kui ärkasin, teadsin, et midagi on valesti. Mul oli valus ja mu erapiirkond veritses,» kirjeldas tüdruk. «Ma ei rääkinud kellelegi midagi, sest ma kartsin.»

Vägistamise ja seksuaalse väärkohtlemise ohvrid otsivad väiksema tõenäosusega arstiabi. HRW kahtlustab, et mitmeted ohvrid võivad olla nakatunud HIVi või mõnda muusse sugulisel teel levivasse nakkushaigusesse, kuid nad kardavad ja häbenevad abi otsida.

Saabunud teateid on lubanud uurima hakata ka Nigeeria president Muhammadu Buhari.