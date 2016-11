Al-Jazeera ajakirjanik, kes asjaolu kohapeal uurimas käis, leidis üle osariigi mitmeid kohti, kus müüdi videosalvestisi naiste vägistamistest. Videote hind varieerus paarikümnest eurosendist mõne euroni. Peale kauba eest maksmist edastatakse kaadrid kliendi telefoni paari sekundi jooksul.

Filmidel on nähtavad naiste näod, häälekõlad on selged ja vägistamised julmad.

Kohalikud poeomanikud on ettevaatlikud ja kahtlevad nende videote võõrastele müümisel, seetõttu sai Al Jazeera ajakirjanik nõusse ühe sealse külaelaniku, kes saadeti salvestist soetama.

Varinime kasutanud Shahnawazi sõnul ei tehta neid filme enamasti müügikavatsusega. Siiski on ta neist väga palju kuulnud. «Nad salvestavad rünnaku, et oma ohvritelt hiljem raha välja pressida ja neid ähvardada kaebust mitte esitama.»

«Mõnikord varastatakse video kurjategija telefonist ja pannakse seejärel müüki,» lisas Shahnawaz.

Hoolimata poodnike ettevaatlikusest videote võõrastele müümisel, õnnestus Al Jazeeral sellest hoolimata leida paar müüjat, kes oma kaupa näitasid.

Üks poodnikest tunnistas, et tema käes on mitu sellist videot või Kohalikku Filmi nagu neid Põhja-Indias kutsutakse. Kohaliku Filmi soovijad kasutavad salasõnu, mis müüjale näitab, et klient just seda toodet soovib. Nendes kioskites müüakse ka tavalist pornograafiat.

Kui mõni uus Kohalik Video müüjateni jõuab, levib see kulutulena läbi sotsiaalmeediakanalite nagu WhatsApp. «WhatsApp seksivideo» on üks seetõttu vägistamissalvestiste soovijate koodsõnu.

Üks kohalikest tunnistas Al Jazeerale avameelselt, et ostab tihti pornograafiat- tema erilisteks lemmikuteks on vägistamisvideod. Filmimaterjal, mis poodides ja kioskites müügil on, jõuab poelettideni tema sõnul tavaliselt teiste klientide kaudu. Tema arvutis on sellistest salvestistest- mida ta nimetas lihtsalt pornograafiaks- arvutis kollektsioon ning nende vaatamine annab talle hingerahu.

Kui Al Jazeera sellel teemal kohaliku politseiga ühendust võttis ei saanud piirkonna juht enda sõnul arugi, mida vägistamisvideo üldsegi tähendab.

Väljaande ajakirjanikul õnnestus suhteliselt hõlpsasti osta mitu sellist videot. Ühes neist nais ohver olevat alaealine. Üks naistest palus ründajatel vähemalt teo salvestamine lõpetada.