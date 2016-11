Video: Jeruusalemma võimud rüüstasid moslemite kalmistut

«Sõduritega turvatud ametnikud tegid Bab al-Rahmehile tormijooksu ning lükkasid ümber kaheksa hauakivi,» ütles Jeruusalemma moslemikalmistute säilitamise komitee juht Mustafa Abu Zahra. «Iisrael tahab muuta surnuaeda juutide jaoks mõeldud rahvuspargiks,» lisas ta.

Jeruusalemma moslemikalmistu on 1400 aastat vana ja seda peetakse ajalooliselt tähtsaks mälestusmärgiks. Juudi uusasunikud ning sionistlikud organisatsioonid on juba ammu kutsunud üles sellele, et kõrvalasuv mošeekompleks läheks täielikult juutide kontrolli alla.

Vaata videost, milline pilt avanes rüvetatud moslemikalmistul.