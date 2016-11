Taani konfiskeeris migrantidelt tuhandeid eurosid

Kokku on Taani politsei konfiskeerinud 117 600 Taani krooni (15 805 eurot).

Asüülitaotlejalt Ali Abdel Razaqilt konfiskeeriti 8000 krooni. Politsei läks Razaqi juurde Bolderslevi põgenikekeskuses 22. oktoobril ja nõudis summa üleandmist.

Razaq oleks kasutanud raha abivahenditeks või operatsiooniks seoses haavadega, mis ta sai töötades politseinikuna Iraagis.

Seadust rakendati esimest korda 30. juunil, kui viiel iraanlasel tuli anda üle 79 600 krooni, väitis politsei.

Migratsioonivastase Taani Rahvapartei seadusandja Martin Henrikseni sõnul on seadus olnud edukas, kuna see on saatnud signaali, et «Taanis on (reegleid) karmistatud».